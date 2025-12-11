La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La SSR diffusera à nouveau ses programmes radio en FM

Keystone-SDA

La SSR diffusera à nouveau ses programmes radio en FM. Les conditions-cadres "ont changé" après que le Parlement a décidé de continuer à autoriser ce type de diffusion au moins jusqu'à la fin 2031, annonce-t-elle jeudi. Aucune date n'est encore prévue pour ce retour.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’entreprise avait décidé d’arrêter la diffusion FM à la fin de l’an dernier, en vertu d’un accord conclu avec la branche et la Confédération. Un renoncement total à cette technologie «n’aurait eu de sens que si l’ensemble de la branche en avait fait de même fin 2026», écrit-elle.

«Puisque certaines radios privées y ont pour l’instant renoncé, la SSR ne peut pas se permettre de continuer à se priver de cette technologie de diffusion et à perdre, par conséquent, de nombreux auditeurs», ajoute-t-elle. La RTS a perdu près d’un quart de ses auditeurs au premier semestre 2025, selon les chiffres publiés en juillet par Mediapulse.

Le diffuseur national ne donne pas de date pour un retour à la diffusion FM. Celui-ci «aura lieu au moment le plus opportun aux plans légal, technique et économique».

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision