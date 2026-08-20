La Suisse ouvre les candidatures pour l’Eurovision 2027

Keystone-SDA

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Les artistes peuvent dès ce jeudi soumettre leur chanson pour représenter la Suisse au Concours Eurovision 2027, qui se tiendra en Bulgarie. La période de candidature s'étend jusqu'au 7 septembre, a annoncé la SSR.

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(Keystone-ATS) Les titres peuvent être déposés sur une plateforme. La sélection s’appuiera sur un processus de sélection interne combinant les évaluations de jurys d’experts nationaux et internationaux et d’un jury de fans. Par ailleurs, Lasse Nymann, le nouveau directeur musical de la délégation suisse à l’Eurovision, est chargé de la recherche élargie d’artistes et de chansons.

«Veronica Fusaro, Zoë Më, Nemo, Gjon’s Tears: malgré les différences entre ces artistes qui ont représenté la Suisse, il et elles ont un point commun, celui du passage sur la scène de l’Eurovision avec leur propre style artistique. C’est exactement ce que nous recherchons encore une fois pour 2027», déclare Yves Schifferle, chef de la délégation suisse.

L’Eurovision est la plus grande vitrine mondiale de la musique pop, et la SSR en tire parti pour faire connaître la musique suisse à l’étranger, poursuit le communiqué. La devise est «Be yourself – maximized for Eurovision».