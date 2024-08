La terre de Sommières efficace contre les punaises de lit

Keystone-SDA

3 minutes

(Keystone-ATS) La terre de Sommières, produit ménager vendu couramment dans le commerce, est efficace contre les punaises de lit, selon des chercheurs du CHU de Nice et de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection de Marseille vendredi.

“Nous avons testé plusieurs types de poudres, comme l’argile verte, le bicarbonate de sodium, le talc, la terre de diatomée ou la terre de Sommières, et les résultats montrent que cette dernière permet de tuer les punaises en 24 heures”, a indiqué à l’AFP le parasitologue et entomologiste médical du Centre hospitalier universitaire de Nice Pascal Delaunay, qui a mené cette étude pendant un an et demi avec son confrère Jean-Michel Berenger, membre de l’IHU de Marseille et fondateur de l’Institut national d’étude et de lutte contre la punaise de lit (INELP).

L’étude, menée sur deux colonies de punaises, a été publiée le mois dernier dans la revue scientifique Parasite.

Vendue couramment

“Outre un effet de courte durée, puisqu’une simple exposition de trois minutes suffit à tuer les punaises, nous avons aussi mis en évidence un effet de non-répulsivité, contrairement aux insecticides chimiques, et un effet transversal, c’est-à-dire qu’une punaise contaminée contamine également ses congénères et les tue”, a précisé Pascal Delaunay.

Vendue couramment dans le commerce comme produit ménager, pour enlever les taches de gras sur le bois par exemple, la terre de Sommières, un minéral composé de silicate d’aluminium et de magnésium hydraté, agit sur les punaises en les tuant par déshydratation.

“C’est un produit simple d’utilisation, accessible à tous et respectueux à la fois de l’environnement et de la santé humaine”, se félicite Pascal Delaunay, qui recommande, en cas d’infestation, de répandre de la terre de Sommières sur les sommiers, tout en utilisant les procédés mécaniques habituels, dont le lavage du linge à 60 degrés.

Cette étude a également prouvé l’efficacité dans la lutte anti-punaises du dioxyde de silicium, un produit en cours de commercialisation pour cet usage. De même, certaines qualités de terre de diatomée, un produit parfois utilisé par les professionnels contre les punaises de lit, auraient une certaine efficacité, mais elles sont “dangereuses à respirer”.

Infestations en hausse

Le phénomène des infestations de punaises de lit a pris ces dernières années de l’ampleur en France. Selon un sondage de 2022 de l’institut Ipsos pour l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), 11% des foyers français avaient été infestés les cinq années précédentes.

L’Anses demande aujourd’hui d’éviter les traitements à base d’insecticides, qui créent des problèmes de résistance, disséminent les punaises du fait de leur caractère répulsif et sont dangereux pour la santé humaine, avec un millier de cas d’exposition recensés entre 1999 et 2021.