La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La valeur des droits de douane a quadruplé en un an selon l’OMC

Keystone-SDA

Les importations affectées par des tarifs douaniers ont atteint une valeur de 2640 milliards de dollars en un an, d'octobre 2024 à octobre dernier. Ce chiffre a quadruplé par rapport aux plus de 610 milliards de la période précédente, a affirmé mardi l'OMC à Genève.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) En ajoutant des tarifs à l’exportation, il s’établit à près de 3000 milliards, plus de trois fois plus par rapport aux 888 milliards de 2023 à l’année dernière. Mais les différents Etats ont également lancé d’importants dispositifs de facilitation du commerce d’octobre 2024 à octobre dernier, fait remarquer l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Ceux-ci portent sur 2090 milliards de dollars, environ 1,5 fois les près de 1500 milliards observés sur la période précédente. Sans nommer les Etats-Unis, la directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala dénonce «l’augmentation du protectionnisme depuis le début de l’année».

La valeur des marchandises exposées aux tarifs douaniers depuis octobre de l’année dernière atteint 11,1% du commerce mondial. Et près de 2400 milliards de dollars ont été directement liés aux décisions prises par des Etats en raison de la sécurité nationale ou économique.

Près de 20% des marchandises sont désormais importées avec des tarifs douaniers, contre moins de 13% il y a un an. A quelques mois de la ministérielle de l’organisation au Cameroun, Dr Ngozi appelle les membres à utiliser les perturbations commerciales actuelles «pour faire avancer la réforme souhaitée depuis longtemps» à l’OMC.

Il y a deux mois, celle-ci avait anticipé une croissance du commerce mondial de 2,4% pour cette année, mais de seulement 0,5% pour l’année prochaine. Il y a quelques jours, l’organisation avait confirmé que le rythme de la croissance du commerce mondial, après six mois meilleurs que prévu en raison de l’anticipation des droits de douane supplémentaires, ralentissait.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision