La Ville de Berne veut libérer le centre-ville des autocars

Keystone-SDA

Le Conseil municipal de Berne souhaite délester le centre-ville des autocars. A l'avenir, ils devront se garer en périphérie, a annoncé lundi l'exécutif communal en mettant en consultation son nouveau concept sur les autocars et les bus qui prévoit un système de réservation des places de stationnement.

(Keystone-ATS) Ce projet vise à canaliser le trafic des autocars et à réduire la circulation liée à la recherche d’une place de stationnement, a précisé le Conseil municipal. A l’avenir, les touristes pourront monter et descendre à des arrêts précis, mais il ne sera plus possible pour les autocars de stationner dans le centre.

Tout chauffeur ou voyagiste souhaitant garer un autocar à Berne devra réserver une place de stationnement en ligne. La réservation sera assortie d’une taxe de 50 francs. Le stationnement sans réservation préalable ne serait plus possible qu’à la gare routière de Neufeld.