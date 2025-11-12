La Ville de Bienne va encourager la participation de la population

Keystone-SDA

Le Conseil municipal de Bienne (BE) souhaite que la population s'implique davantage dans la vie publique. Pour y parvenir, il a mis mercredi en consultation un règlement pour encourager la participation de toute personne vivant dans la ville bilingue.

(Keystone-ATS) Pour les autorités communales biennoises, chaque personne doit pouvoir participer aux processus politiques et donner son avis sur les thèmes qui la concernent, comme par exemple son quartier. Cela vaut aussi pour les personnes sans droit de vote, les associations, les clubs et d’autres organisations.

Le règlement énumère différentes formes de participation qui vont des propositions populaires à l’avis des quartiers en passant par la session des jeunes. Il permet aussi la participation aux processus décisionnels politiques pour les personnes étrangères et les personnes mineures.

Le document, qui repose sur le nouveau règlement de la Ville entré en vigueur le 1er janvier, contient également des dispositions sur le soutien aux activités privées visant à promouvoir la participation de la population à la vie publique.

Plateforme de dialogue

La population et les milieux intéressés ont jusqu’au 31 janvier 2026 pour transmettre leurs avis et suggestions concernant le projet de règlement. Pour la première fois, il est possible de transmettre son avis lors de la procédure de consultation par le biais d’une plateforme numérique de dialogue.

Après la consultation, le projet de règlement sera remanié au besoin avant d’être transmis au Conseil de ville pour adoption. Le nouveau règlement doit entrer en vigueur le 1er janvier 2027.