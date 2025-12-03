La Ville de Bulle (FR) présente un projet de budget déficitaire

Keystone-SDA

La Ville de Bulle (FR) a préparé un budget 2026 prévoyant une perte de 4,16 millions de francs, sur un total de revenus de 152,92 millions, sans les imputations internes. Le projet du Conseil communal intègre les incidences liées au plan d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE).

(Keystone-ATS) L’impact de ce dernier sur les communes fribourgeoises est estimé à 5,1 millions de francs de charges nettes supplémentaires l’an prochain, soit 400’000 francs environ pour la Ville de Bulle, a indiqué mercredi devant la presse l’exécutif. Le Conseil communal a détaillé les principales mesures concernant le budget 2026.

Y figurent ainsi la participation des communes au financement des prestations complémentaires AVS/AI, l’augmentation de la part des communes au financement du trafic local et régional de voyageurs et l’augmentation de la part des communes dans le domaine de l’aide sociale.

Ces charges sont compensées en majorité par les mesures au niveau fiscal qui accroissent les revenus au budget 2026. Elles comprennent la non-adaptation des barèmes d’impôt et des déductions sociales du fait de la progression à froid, la réduction de la déduction des frais de déplacement et l’augmentation du nombre de taxateurs.

Contexte spécial

La présentation du budget intervient dans un contexte particulier pour les communes fribourgeoises, dont Bulle est la deuxième la plus peuplée, derrière Fribourg. Une demande de référendum de la gauche et des syndicats a été déposée en effet le 20 octobre contre la loi sur l’assainissement des finances de l’Etat (LAFE).

Du coup, le Conseil d’Etat fribourgeois a retiré son projet de budget 2026, non sans susciter quelques discussions sur la légitimité de la mesure. Ce qui implique que le canton fonctionnera sans budget à partir du 1er janvier jusqu’à l’issue du référendum, avec une votation populaire déjà agendée au 26 avril.

Recommandations

La Ville de Bulle s’est pliée aux recommandations du gouvernement cantonal qui, dans un courrier du 28 octobre dernier, demande aux communes de tenir compte des mesures prévues dans le PAFE, «tout en étant conscient que celles-ci ne pourront déployer leurs effets que sur une partie de l’année, voire ne jamais entrer en vigueur».

Le Conseil général de la capitale gruérienne doit traiter le projet de budget 2026 lors de sa séance du 15 décembre. Les comptes 2024 avaient bouclé avec un déficit de près de 264’000 francs, bien inférieure à la perte de 6,5 millions budgétée. C’était la première fois depuis onze ans que Bulle inscrivait des chiffres rouges.