La Ville de Genève déclenche son plan grand froid

Keystone-SDA

Au vu de la baisse des températures, la Ville de Genève active dès vendredi soir son plan grand froid, pour trois nuits. Avec l'ouverture d'un abri PC supplémentaire de 80 places à Champel, 577 places sont disponibles dans le dispositif d'hébergement d'urgence intercommunal.

(Keystone-ATS) La durée de trois nuits pourrait être revue en fonction de la météo, indique jeudi le Département de la cohésion sociale et de la solidarité dans un communiqué. Les prévisions annoncent entre 0 et -4 degrés la nuit et de la bise qui accentuera la sensation de froid.

Les admissions dans les structures d’accueil se font par l’intermédiaire de la Centrale d’hébergement d’urgence au numéro gratuit 0800 22 22 10. Le Service social renforcera aussi dès vendredi sa tournée nocturne pour aller à la rencontre des personnes qui sont dans la rue.

Le Service social pilote ce plan grand froid jusqu’à lundi matin. Si le dispositif devait être maintenu au-delà, c’est la Protection civile qui prendrait le relais.