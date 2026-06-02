La ville de Sion se dote d’un parc pour chiens de 1200 m2

Keystone-SDA

La Ville de Sion se dote d'un parc canin. Cet espace public de près de 1200 mètres carrés, entièrement végétalisé, a été créé pour répondre aux besoins des chiens et aux attentes de leurs propriétaires. Le nouveau parc canin, dans la zone des Echutes, sera inauguré samedi 6 juin à 11h00.

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(Keystone-ATS) Le parc veut favoriser la socialisation canine, l’exercice physique et le contact avec la nature dans un cadre sécurisé. «Il s’agit d’une demande que nous avons fréquemment entendue lors de nos rencontres citoyennes. Nous sommes heureux d’avoir pu répondre aux besoins des chiens et aux attentes de leurs propriétaires», déclare Christian Bitschnau, vice-président en charge de l’urbanisme et de la mobilité, cité dans un communiqué publié mardi.

Le parc est divisé en deux zones, l’une pour les petits et l’autre pour les grands chiens. Il est clôturé et équipé de deux portes d’accès. Entièrement végétalisé, il offre des zones de prairie haute et des buttes plantées. Des éléments naturels tels que des rochers et des troncs d’arbres, offrent aux chiens un environnement stimulant, détaille la Ville.

Plusieurs équipements de jeu et d’agilité permettent de travailler l’équilibre, la coordination et la confiance des chiens. Pour le confort des visiteurs, quatre bancs publics ainsi que deux fontaines d’eau potable ont été installés. Le parc sera abondamment arborisé afin d’assurer de l’ombre durant l’été. Le parc est facilement accessible, avec un arrêt de bus et un parking gratuit à proximité.