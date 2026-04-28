Lausanne: l’étude d’une liaison piétonne Flon-gare passe la rampe

Keystone-SDA

Les députés du Grand Conseil vaudois ont accepté mardi un crédit d'études de 2,3 millions de francs portant sur une liaison piétonne entre le Flon et la gare de Lausanne. Il s'agit du quatrième volet financier d'un paquet de 809 millions demandé par le Conseil d'Etat et la Municipalité de Lausanne, et destiné principalement aux métros lausannois.

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(Keystone-ATS) Les trois premiers volets, consacrés notamment à la modernisation du m2 et à la planification du m3, étaient passés à l’unanimité une semaine plus tôt malgré un montant total de 807,4 millions de francs. Ce dernier volet, – pourtant près de 350 fois moins onéreux – avait divisé le plénum.

«C’est le syndrome du parking à vélos: on est d’accord pour une salle de gym à 8 millions mais on rechigne à financer un abri pour les cycles à 30’000 francs», a caricaturé le Vert’libéral David Vogel. «Certes, la somme ressemble à une goutte d’eau par rapport aux autres montants, mais c’est une goutte d’eau qui suscite des réflexions», a rétorqué le libéral-radical Philippe Miauton.

S’inspirer des Suisses alémaniques

La gauche a fait valoir qu’une telle liaison souterraine constituerait un complément au m2, à même d’absorber une partie des voyageurs sur ce tronçon surchargé et d’offrir une alternative en cas de panne. Elle a également souligné que le tunnel servirait les objectifs de la mobilité douce en incitant à la marche plutôt qu’au transport motorisé.

Plusieurs voix ont invité à faire preuve d’anticipation, notamment dans l’optique d’une possible gare souterraine à Lausanne, à l’instar de celle de Zurich. «Pré-financer une telle étude nous donne aussi plus de chances d’obtenir des crédits fédéraux par la suite, et ça les Suisses alémaniques l’ont bien compris», a également pointé le socialiste Alexandre Rydlo.

D’autres priorités

Les voix contraires, venues de la droite, ont en revanche qualifié le projet de «superflu» ou «pas urgent». Plusieurs députés PLR ont aussi estimé prioritaire d’étudier un prolongement du m2 ou du m3, et fait valoir que c’était à la Ville de Lausanne ou au Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) de financer les études.

La gauche a martelé que la liaison ne profiterait pas qu’aux Lausannois, mais bien à tout le canton, notamment aux pendulaires. Elle a également insisté que l’objet soumis au vote ne portait que sur une étude et pas sur la réalisation de la liaison.

«Vieux serpent de mer»

La conseillère d’Etat en charge du dossier, la socialiste Nuria Gorrite a pour sa part qualifié le projet de «vieux serpent de mer», tant pour le Parlement lausannois que vaudois. Elle a rappelé aux députés qu’ils avaient accepté la motion de la Vert’libérale Graziella Schaller proposant d’étudier la faisabilité du projet.

«Ces études nous permettront d’obtenir des réponses pertinentes, notamment s’il est pertinent de réaliser une telle liaison. Ensuite on regardera la question du financement», a insisté la ministre.

La commission recommandait d’accepter le crédit d’études par onze voix pour, aucune contre et quatre abstentions. En vote final, les députés ont suivi cet avis, acceptant l’objet par 81 oui, 53 non et six abstentions.