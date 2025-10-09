Lausanne: l’infiniment bleu de Laure Pigeon à l’Art Brut

Keystone-SDA

La Collection de l'Art Brut propose dès vendredi et jusqu'au 1er février sa deuxième grande exposition dédiée à Laure Pigeon (1882-1965). "Infiniment bleu" permettra de découvrir quelque 120 oeuvres de cette figure historique de l'art brut.

3 minutes

(Keystone-ATS) Régulièrement montré au sein de la collection permanente du musée, le travail de Laure Pigeon a fait l’objet d’une unique exposition monographique, organisée en 1978 par l’institution lausannoise. La nouvelle présentation dévoile un large ensemble d’oeuvres, dont certaines inédites.

Laure Pigeon se met à dessiner tardivement, à l’âge de 53 ans, dans son appartement de Nogent-sur-Marne (F). Découvertes après sa mort, ses oeuvres ont été acquises par Jean Dubuffet qui les a sauvées de la destruction. A ses yeux, elle est un «cas majeur d’art brut».

La Collection de l’Art Brut possède probablement l’intégralité de sa production qui s’étend sur une trentaine d’années. A savoir 450 dessins, dont un grand nombre contenus dans des cahiers.

Messages de l’au-delà

A l’instar de Madge Gill, Jeanne Triper, Augustin Lesage ou Raphaël Lonné, Laure Pigeon fait partie des artistes spirites qui attribuent l’origine de leur création à une inspiration extérieure. Elle s’en remet d’abord au «oui-ja», un procédé spirite où s’écrivent, lettre après lettre, les messages dictés par les esprits.

Par la suite, l’artiste délaissera ce processus pour laisser sa main parcourir la feuille à sa guise, révélant des textes et des dessins entremêlés. L’état dans lequel est plongé la créatrice libère l’inconscient, ses souvenirs refont surface et se confondent avec son monde imaginaire.

Eclosion du bleu

Deux types d’oeuvre se distinguent. Dans les premières, la ligne qui se déroule et qui s’enroule prédomine. Elle laisse apparaître des profils et forme des mots dans ses entrelacs évoquant des fils tricotés. Puis à partir de 1953, c’est l’éclosion du bleu, décliné en nuances lumineuses ou plus intenses, jusqu’à tutoyer parfois le noir.

Différents motifs, masses compactes, formes végétales ou animales dansantes, initiales et noms mêlés aux figures se déploient dans ses dessins ainsi qu’un grand défilé de silhouettes féminines masquées ou voilées. Aux yeux de Jean Dubuffet, le «souffle si hautement poétique qui les inspire» reste cependant le même.

Au-delà de la force plastique de cette production, la Collection de l’Art Brut relève sa part thérapeutique et sa valeur de journal intime. Les dessins de Laure Pigeon ont pour fonction «de réparer des vies antérieures» et de trouver un chemin vers ceux qu’elle a aimés et perdus trop vite: sa mère Alida, décédée alors qu’elle avait cinq ans, son ex-mari Edmond qu’elle quittera en 1933, lorsqu’elle découvrira son infidélité, ou encore l’apôtre Pierre qu’elle aurait épousé dans une vie antérieure.