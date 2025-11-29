Le bilan des inondations grimpe au Sri Lanka et en Indonésie

Keystone-SDA

Les inondations et glissements de terrain au Sri Lanka, provoqués par des pluies torrentielles, ont fait au moins 123 morts et des dizaines de milliers de déplacés, selon un nouveau bilan. En Indonésie, le total des morts dépasse désormais les 200 victimes.

(Keystone-ATS) L’Indonése, la Malaisie, le Sri Lanka et la Thaïlande ont été frappés par de fortes précipitations qui ont causé des centaines de morts dans la région en quelques jours.

Dans un communiqué, le centre de gestion des catastrophes (DMCl) du Sri Lanka fait état, outre des 123 morts, de 130 disparus. Son directeur général a précisé que des opérations de secours étaient en cours, évoquant près de 44’000 personnes évacuées.

Le pays subit de fortes intempéries depuis lundi en raison du passage du cyclone Ditwah, qui se dirige actuellement vers l’Inde voisine, selon le DMC. Les inondations se sont aggravées samedi dans les zones de faible altitude, amenant les autorités à ordonner l’évacuation des rives du fleuve Kelani, qui est sorti de son lit vendredi soir.

Les précipitations ont perdu en intensité sur la plupart du territoire, mais les averses se poursuivent dans le nord. Le gouvernement srilankais a déployé l’armée pour soutenir les opérations de secours.

Des responsables du DMC ont dit s’attendre à des niveaux de crue supérieurs à ceux enregistrés en 2016, lorsque des inondations avaient fait 71 morts à travers l’île.

En Indonésie, le bilan des inondations a dépassé les 200 morts samedi, tandis que plus de 100 personnes sont portées disparues, a indiqué l’agence de gestion des catastrophes.