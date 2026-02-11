La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le brasseur Heineken va supprimer entre 5000 et 6000 emplois

Keystone-SDA

Confronté à des conditions de marchés difficiles, Heineken a annoncé mercredi supprimer entre 5000 et 6000 emplois sur deux ans. Le brasseur néerlandais entend ainsi "accélérer la productivité à grande échelle afin de réaliser des économies importantes".

1 minute

(Keystone-ATS) «Nous restons prudents dans nos prévisions à court terme concernant les conditions du marché de la bière», a déclaré le directeur général Dolf van den Brink, cité dans le communiqué. Ce dernier a créé la surprise en janvier en annonçant son départ de la tête de l’entreprise après presque six ans.

Il a alors évoqué «une période économique et politique turbulente».

