Le Campus Santé sort de terre à Chavannes-près-Renens

Keystone-SDA

La construction du Campus Santé va bon train à Chavannes-près-Renens, près du site de l'Université de Lausanne. Il comprendra à terme quatre bâtiments disposés autour d'un vaste espace arboré, d'une surface de près de 3,5 hectares.

(Keystone-ATS) La conseillère d’Etat Isabelle Moret a procédé lundi à une visite de chantier, où elle a pu constater l’avancement des deux bâtiments cantonaux actuellement en construction: le Centre coordonné de compétences cliniques (C4), de forme circulaire, et le nouveau siège de la Haute Ecole de santé Vaud (HESAV), au volume plus linéaire.

Le C4 offrira aux étudiants et aux professionnels de la santé un environnement de pointe pour l’apprentissage par simulation. La mise en service des deux bâtiments est attendue pour la rentrée 2026. Les coûts et les délais seront respectés: «cela fonctionne très bien» a déclaré à Keystone-ATS l’architecte Jan Kinsbergen.

Les bâtiments C4 et HESAV sont conçus pour répondre aux objectifs cantonaux en matière de durabilité. Le projet a été modifié pour ajouter plus de 8000 m2 de panneaux photovoltaïques sur des pergolas végétalisées couvrant les toitures. «C’est plus qu’un terrain de football de panneaux posés au-dessus des bâtiments», a expliqué Isabelle Moret. Ces panneaux couvriront «103% des besoins: on produira plus qu’on consomme», a ajouté l’architecte.

Le parc sera mis à l’enquête publique dans les prochaines semaines. Il accueillera près de 300 arbres, des prairies fleuries, une terrasse végétalisée,une zone dédiée à la biodiversité et une installation artistique, détaille un communiqué. Autour du parc et des bâtiments cantonaux émergeront à terme un complexe scolaire communal, des logements et des commerces.