Le candidat socialiste remporte la présidentielle au Portugal

Keystone-SDA

Antonio José Seguro a remporté dimanche le second tour de l'élection présidentielle au Portugal. Le socialiste modéré a devancé largement son adversaire d'extrême droite André Ventura, selon deux projections des télévisions nationales basées sur des sondages.

(Keystone-ATS) M. Seguro, 63 ans, recueillerait 67 à 73% des suffrages, contre 27 à 33% pour M. Ventura, 43 ans. Il devrait donc succéder début mars au conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, en poste pendant dix ans.