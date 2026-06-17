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Le canton de Berne appelle à l’entraide en cas de canicule

Keystone-SDA

Alors que la Suisse s'apprête à affronter une importante vague de chaleur à partir de jeudi avec des températures pouvant atteindre 36 degrés, le canton de Berne rappelle les bons comportements à adopter pour préserver la santé des personnes vulnérables dans son entourage. Il souligne l'importance de l'entraide durant ces événements.

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1 minute

(Keystone-ATS) Lors d’un épisode de canicule, il est important de faire attention à son entourage, explique mercredi le Service du médecin cantonal bernois. Certaines précautions peuvent s’avérer utiles, comme avertir ses voisins plus âgés lorsque l’on s’absente afin que quelqu’un d’autre puisse veiller sur eux.

Prendre régulièrement des nouvelles d’un voisin, avoir des échanges ou proposer un verre d’eau au bon moment sont autant de petites attentions qui font beaucoup pour la prévention. Les institutions, les établissements et les employeurs doivent aussi prendre au sérieux le risque que la chaleur représente pour la santé.

Pour supporter les journées caniculaires qui s’annoncent, le canton de Berne recommande de prendre sans tarder les précautions qui s’imposent pour veiller à sa propre protection et à celle de son entourage: boire suffisamment, en évitant l’alcool, éviter les expositions directes au soleil et réduire les efforts physiques.

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