Le canton de Berne se prépare aux nouveaux défis sécuritaires

Keystone-SDA

Le canton de Berne se prépare à répondre aux menaces et défis liés à l'évolution de la situation géopolitique et à l'intensification des phénomènes naturels. Sa nouvelle stratégie présentée mardi repose sur le renforcement de la résilience et la capacité de résister aux crises.

(Keystone-ATS) Ces dernières années, la situation a considérablement changé sur le front sécuritaire, avec la montée des tensions géopolitiques et des risques systémiques comme les pannes d’électricité généralisées et les événements naturels. Face à cette évolution, le canton de Berne estime qu’il faut accroître la protection de la population.

Sa conception de la gestion des risques s’articule désormais autour de la capacité à fournir pendant ou après un événement les services nécessaires à un fonctionnement normal, ou tout au moins réduit, de la société. Il s’agit par exemple de combler les lacunes dans des domaines comme l’approvisionnement énergétique, les ressources en eau ou le maintien de l’ordre.

«La protection de la population ne concerne pas que les autorités. Elle appelle la responsabilité, la coopération et le soutien mutuel de la population, de l’économie, des communes, du canton et de la Confédération», a expliqué le conseiller d’Etat bernois Philippe Müller. Pour le directeur de la sécurité cité dans un communiqué, il faut s’adapter à cette nouvelle donne.

Mesures préventives

Le canton met l’accent sur la mise en œuvre d’une multitude de mesures: le contrôle d’infrastructures souterraines disponibles pour la protection des personnes, l’instauration généralisée de points de rencontre d’urgence, la cantonalisation d’ici 2030 de l’instruction relative à la protection civile ou l’élaboration d’un plan d’urgence pour le gouvernement en cas de panne d’électricité prolongée.

Malgré la détérioration de la situation en matière sécuritaire et la montée des risques, le canton de Berne estime être bien préparé pour garantir une protection complète de la population. Mais il relève l’importance de poursuivre ce travail avec la Confédération, les communes, l’économie et la population.