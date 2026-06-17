Le Centre neuchâtelois de psychiatrie sous le feu de critiques

Keystone-SDA

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Le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) reste sous le feu des critiques. Après cinq décès en 13 mois de patients hospitalisés à Préfargier, cas rapportés par Arcinfo, sa directrice médicale estime "n’avoir pas relevé d’éléments contraires aux bonnes pratiques".

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(Keystone-ATS) «Comme tout décès survenant au sein de notre institution, chacun de ces évènements a fait l’objet d’une analyse, afin de vérifier que les procédures ont été respectées, mais aussi pour identifier des pistes d’améliorations», a expliqué mercredi Alessandra Solida dans le quotidien. Sur les cinq cas cités, quatre font suite à un suicide.

En analysant, la directrice médicale, qui quittera son poste en septembre, relève que «cela dépend du point de vue que l’on adopte. Vous raisonnez (ndlr: en référence aux questions de la journaliste) sur une période de treize mois, alors que les statistiques se mesurent sur le nombre d’admissions par année civile».

Trois plaintes

«Nous pouvons parler d’une ‘série’ du point de vue de son impact psychologique pour les familles et les soignants», note Alessandra Solida, dont le départ n’a rien à voir avec le sujet . «Mais si l’on met ces chiffres en perspective avec le nombre d’admissions au CNP, nous restons dans les normes observées en psychiatrie.»

Selon le quotidien, les cinq patients hospitalisés au CNP sont décédés entre avril 2025 et mai 2026. Trois des familles ont porté plainte contre l’institution. Les faits s’inscrivent dans un contexte difficile pour celle-ci. Un collectif de soignants avait pour sa part prédit un délitement des soins en avril 2024.

A l’époque, en effet, un groupement de 21 médecins et psychologues, employés ou démissionnaires, très inquiets, avaient déjà alerté les autorités neuchâteloises de carences en matière de soins au sein du CNP. Interpellé, ce dernier avait alors démenti la chose, en affirmant que l’hôpital était «fonctionnel».

Réflexion en cours

Neuchâtel veut mettre en place un futur réseau cantonal de soins intégrés, via en particulier un renforcement des collaborations avec les médecins installés, mais aussi avec les établissements de droit public. A la demande du Conseil d’Etat, une réflexion est en cours entre le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) et notamment le CNP.

Y sont également associés les soins à domicile (Nomad) ainsi que le réseau d’orientation pour les personnes âgées (Aross). Sur le seul plan hospitalier, le gouvernement a annoncé qu’il prendrait position d’ici à la fin de l’année 2026 sur les options stratégiques du RHNe.