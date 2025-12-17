La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le Centre Vaud soutient l’UDC Jean-François Thuillard

Keystone-SDA

Réuni mardi soir en assemblée générale, le Centre Vaud a arrêté sa position en vue de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat du 8 mars. Il a décidé à l'unanimité de soutenir le candidat de l'Alliance vaudoise, l'UDC Jean-François Thuillard.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Alors que plus de 87% de ses membres étaient présents, le Centre, membre de l’Alliance vaudoise aux côtés du PLR et de l’UDC, a annoncé dans un communiqué soutenir «avec enthousiasme» et «sans aucune voix contraire» le candidat UDC qui se présente à la succession de la socialiste Rebecca Ruiz.

Député et ex-président du Grand Conseil, Jean-François Thuillard a été le premier candidat à sortir du bois. Il a d’ores et déjà reçu le soutien du PLR. Le Parti socialiste a choisi pour sa part de présenter l’ancien conseiller national Roger Nordmann pour défendre le siège de sa camarade socialiste. La gauche radicale lance elle la conseillère communale lausannoise d’Ensemble à gauche, Agathe Raboud Sidorenko.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision