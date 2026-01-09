Le chauffage à distance s’étend au quartier d’Alt à Fribourg

Keystone-SDA

Groupe E lancera dès le 2 février la première étape des travaux de chauffage à distance dans le quartier d’Alt, à Fribourg. Le projet, dont la durée est estimée à une année et demie, s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique du Grand Fribourg.

(Keystone-ATS) Le chantier prévoit la pose d’une conduite stratégique reliant le centre-ville en direction de la STEP, a indiqué vendredi Groupe E, une entreprise active majoritairement dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel. Il sera réalisé par étapes, afin de limiter au maximum les nuisances pour les riverains, précise le communiqué.

Manifestations

En lien avec l’impératif de préserver le quartier, Groupe E précise que l’organisation du chantier sera adaptée lors du Festival Belluard Bollwerk, qui a attiré 6000 personnes l’an passé, et du Festival du Film Open Air. L’objectif consiste à préserver le «bon déroulement» des manifestations.

Groupe E traverse une phase délicate après l’annonce au printemps du licenciement de 168 collaborateurs et le départ de son directeur général Jacques Mauron, remplacé par Alain Sapin. La société est le fruit de la fusion en 2025 des Entreprises électriques fribourgeoises (EEF) et de l’Electricité neuchâteloise (ENSA).