Le collectif occupe toujours un site en Ville de Neuchâtel

Keystone-SDA

Le collectif culturel Abal occupait toujours illégalement samedi les anciens abattoirs de Serrières à Neuchâtel, malgré la fin de l'ultimatum fixé par la Ville de Neuchâtel. Il attend des réponses à ses revendications qui portent notamment sur la mise à disposition d’un lieu permettant d’accueillir Carac, nom donné au projet de lieu autogéré, dédié à la culture et à la création artistique.

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(Keystone-ATS) «Le collectif est resté sur place et n’a pas été délogé», a indiqué samedi à Keystone-ATS le collectif Abal, pour Association bénévole autogérée du Littoral. L’ultimatum fixé par la commune arrivait à échéance vendredi à 17h00.

Le collectif explique ne pas vouloir partir des lieux qu’il a investis il y a une semaine tant que la Ville de Neuchâtel ne répondra pas à ses demandes. Propriétaires du site, les autorités évoquent des dangers de chutes de débris ou d’effondrements partiels des anciens bâtiments ainsi que des risques sanitaires. Une démolition est prévue en automne. Elles disent toutefois avoir entendu les revendications du collectif.