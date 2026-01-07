Le commerce de détail résilient dans une conjoncture difficile

Keystone-SDA

Le commerce de détail suisse a fait preuve de résilience l'année dernière, les chiffres d'affaires du secteur ont notamment été portés par la hausse des salaires réels.

(Keystone-ATS) La branche devrait poursuivre sur cette voie en 2026, selon les projections des économistes d’UBS.

Le chiffre d’affaires nominaux du commerce de détail suisse ont augmenté de 1% en 2025, selon l’étude UBS Retail Outlook, réalisée en collaboration avec le cabinet de conseil Fuhrer & Hotz et dévoilée mercredi. En termes réels, soit ajustée de l’inflation, la croissance s’est établie à 1,8%. La baisse des prix est évaluée à environ 0,8% en moyenne.

La progression des salaires réels, portée par les augmentations des rémunérations et la baisse de l’inflation, a représenté un soutien important pour le secteur, de même que la situation toujours solide sur le marché du travail.

Dans le commerce de détail non alimentaire, la croissance s’est inscrite à 2,6% en termes réels l’année dernière et les chiffres d’affaires devraient continuer à progresser en 2026, quoiqu’à un rythme plus lent que lors de l’année écoulée. La situation reste toutefois tendue dans certains secteurs particulièrement exposés à la concurrence étrangère, à l’instar de l’habillement et les chaussures.

Dans le segment alimentaire, la croissance a été plus modérée, aux alentours de 1% en termes réels, en ligne avec la moyenne à long terme.

En 2026, le commerce de détail devrait inscrire une croissance plus faible que l’année précédente (+0,8%). Compte tenu de la hausse attendue des prix de 0,5%, cela devrait se traduire par une croissance nominale de 1,3%.