Le commerce extérieur suisse au ralenti en novembre

Keystone-SDA

Exportations et importations suisses n'ont que peu évolué en novembre, poursuivant sur la faible tendance du mois précédent.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Hormis la bijouterie-joaillerie qui a fortement progressé, la plupart des autres catégories de produits ont peiné à l’export et les ventes vers l’Europe ont reculé.

Pendant le mois sous revue, les exportations ont accéléré d’à peine 1,6% sur un mois en termes nominaux (non corrigé de l’inflation), voire même reculé de 0,6% en termes réels (ajustés des prix), a indiqué jeudi l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF).

Les produits chimiques et pharmaceutiques, locomotive des exportations suisses, ont progressé de 1,5%, les machine et l’électronique de 1% et l’horlogerie d’à peine 0,3%, tandis que la bijouterie-joaillerie a accéléré de 8,2%.

Les importations ont suivi la même tendance, les achats reculant de 0,8% en nominal et montant de 0,2% en réel.

Malgré cette faible performance, la balance commerciale helvétique a bouclé sur un excédent de 3,02 milliards de francs, en hausse de 20,5% sur un mois.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

