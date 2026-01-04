Le dessinateur Martial Leiter expose son «paysage fugitif»

Dessinateur politique redouté dans les années 70, dessinateur poétique admiré d'un large cercle d'amateurs, le Neuchâtelois Martial Leiter expose ses dessins à la galerie Richterbuxtorf à Lausanne. L'occasion de découvrir, du 10 janvier au 7 février, ses paysages fugitifs saisis depuis la fenêtre d'un train.

(Keystone-ATS) Le dessin peut parfaitement fixer un paysage, une nature morte, un corps ou un visage, mais il peut aussi suggérer le mouvement des choses. Après avoir exprimé la majesté immobile de la montagne, dans les «Ombres éblouissantes», Martial Leiter s’est concentré sur l’aspect fugitif du paysage, vu en partie de la fenêtre d’un train.

Ce grand voyageur dit avoir passé la moitié de sa vie dans un wagon. Il dessine ce qu’il voit à travers la vitre, mais aussi ce qu’il ne voit pas, ce qu’il recherche dans ses souvenirs. Son dessin raconte l’improbable, l’évanescent, l’impression laissée par un bouquet d’arbres ou l’embouchure d’un fleuve rapidement disparu.

Née en 1952 à Fleurier (NE) dans le Val-de-Travers, Martial Leiter se fait connaître dans le milieu des années 1970. Dessinateur de presse redouté, il fustige l’armée et la police, l’arrogance des banquiers, les industries polluantes, les bouffonneries de la vie politique. Très vite, il est censuré. Il se tourne alors vers un dessin plus artistique, tout en poursuivant en parallèle la dénonciation des travers de la société.

Un ouvrage, préfacé par Bruno Pellegrino, paru aux Editions Noir-sur-Blanc, accompagne l’exposition.