Le directeur de la LNM doit quitter le navire

Keystone-SDA

Pour opérer une transformation majeure, le conseil d'administration de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) a décidé de se séparer de son directeur Peter Voets. L'économiste Julien Crevoisier a été nommé directeur ad intérim.

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(Keystone-ATS) «Au vu de la situation particulière que traverse la LNM et des enjeux majeurs auxquels elle est confrontée, le conseil d’administration a décidé d’opérer un changement à la tête de la société», a-t-il indiqué jeudi. Peter Voets était en poste depuis début 2025.

Julien Crevoisier, qui a commencé sa mission mercredi, a pour tâche avec l’ensemble des équipes navigantes et administratives d’inscrire l’entreprise dans une nouvelle dynamique et de «mener à bien une transformation majeure», a précisé le conseil d’administration.

Un rapport d’audit, publié au début du mois, avait identifié une «méfiance» et un «sentiment de manque d’écoute» au sein du personnel navigant vis-à-vis de la direction, tout en soulignant que ces difficultés s’inscrivent dans un «clivage structurel préexistant».