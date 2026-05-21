La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Le directeur de la LNM doit quitter le navire

Keystone-SDA

Pour opérer une transformation majeure, le conseil d'administration de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) a décidé de se séparer de son directeur Peter Voets. L'économiste Julien Crevoisier a été nommé directeur ad intérim.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Au vu de la situation particulière que traverse la LNM et des enjeux majeurs auxquels elle est confrontée, le conseil d’administration a décidé d’opérer un changement à la tête de la société», a-t-il indiqué jeudi. Peter Voets était en poste depuis début 2025.

Julien Crevoisier, qui a commencé sa mission mercredi, a pour tâche avec l’ensemble des équipes navigantes et administratives d’inscrire l’entreprise dans une nouvelle dynamique et de «mener à bien une transformation majeure», a précisé le conseil d’administration.

Un rapport d’audit, publié au début du mois, avait identifié une «méfiance» et un «sentiment de manque d’écoute» au sein du personnel navigant vis-à-vis de la direction, tout en soulignant que ces difficultés s’inscrivent dans un «clivage structurel préexistant».

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision