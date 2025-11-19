La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le duo Françoise Boillat et Guillaume Béguin à la tête du TPR

Keystone-SDA

La comédienne Françoise Boillat et le metteur en scène Guillaume Béguin vont diriger le Théâtre populaire romand (TPR) dès le 1er juillet 2026. Le duo succédera à Anne Bisang, après une période de transition en juin.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Anne Bisang, qui quittera ses fonctions après douze ans de direction, soutient cette nomination. Citée par Le Temps, elle se dit «heureuse que des artistes (lui) succèdent» et qu’ils apportent leur «singularité» au moment où des défis attendent l’institution, notamment la rénovation du bâtiment du Beau-Site.

Cette nomination intervient au terme d’un processus de recrutement lancé à l’été 2025, a indiqué mercredi le TPR dans un communiqué mercredi.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision