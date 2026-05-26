Le festival Usinesonore à La Neuveville fête ses 20 ans

Keystone-SDA

Le festival biennal Usinesonore a 20 ans cette année et vivra sa 10e édition du 30 mai au 5 juin. Au bord du lac de Bienne, les organisateurs proposeront plusieurs rendez-vous thématiques mêlant créations musicales, expérimentations, découvertes et partage.

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(Keystone-ATS) La manifestation a pour but de séduire les publics de tous horizons et de promouvoir les arts sonores contemporains. Ceux-ci doivent être un instrument de culture et de plaisir, plutôt que de participer à un renforcement de l’élitisme, notent les organisateurs dans un communiqué.

«Pour Usinesonore, 20 ans ne rime pas forcément avec plus grand et plus imposant. Au contraire, nous tenons à continuer d’offrir un festival à taille humaine, fait de propositions musicales et artistiques de très grande qualité, dans un environnement intimiste, convivial et résolument populaire pour garantir leur accès au plus grand nombre», explique le directeur de la manifestation Julien Annoni, cité dans le communiqué.

Samedi, en ouverture du festival, un Déluge percussif réunira plusieurs percussionnistes suisses sous la direction de Julian Sartorius. Pour sa soirée de clôture, le vendredi 5 juin, Usinesonore recevra Erika Stucky’s Ice orkestra feat We Spoke, pour une symphonie alpine qui propulsera le public dans l’univers majestueux et mystérieux des alpes haut-valaisannes.

A la découverte du loup

Usinesonore a par ailleurs noué une collaboration avec le cinéma de La Neuveville. Avant ou après les spectacles, le public pourra découvrir un film en lien avec la thématique de la soirée. Différentes rencontres entre le public et les artistes sont également prévues tout au long du festival.

A noter encore le seul en scène du pianiste et auteur-compositeur français André Manoukian. Ce dernier dévoilera les secrets des grands compositeurs et montrera comment exprimer ses sentiments en musique.

Usinesonore proposera également de partir à la rencontre du loup via la création théâtrale et vidéo «In bocca al lupo», une plongée immersive dans les territoires que le canidé partage avec d’autres.

Enfin, les enfants ne seront pas en reste, avec un ciné-concert pensé pour eux. Ils participeront, selon leur envie, à la création en direct de la bande-son d’un film.