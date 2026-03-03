Le Grand Conseil bernois rejette l’initiative sur la formation

Keystone-SDA

Le Grand Conseil bernois a recommandé mardi le rejet de l'initiative constitutionnelle sur la formation. Le texte demande notamment que le canton et les communes veillent à garantir sur tout le territoire une formation de haute qualité et mettent à disposition les moyens nécessaire pour atteindre cet objectif.

(Keystone-ATS) Le canton et les communes doivent également s’assurer qu’il y ait suffisamment de personnel enseignant et de personnel spécialisé qualifiés pour former les élèves. Cette initiative, déposée en 2024, demande que le travail du corps enseignant profite en premier lieu aux élèves.

Au vote, la décision a été prise par 85 voix contre 65. Les députés du camp rose-vert soutenaient le texte alors que le camp bourgeois recommandait son rejet. Le Grand Conseil s’est rallié à la position du gouvernement qui estime que les requêtes formulées dans cette initiative sont déjà ancrées au niveau légal.

Pour la minorité du Parlement, la formation constitue le socle de la société, de l’économie et de la prospérité. Elle estime que la place qui lui est accordée dans la Constitution ne va pas en ce sens. L’idée d’un contre-projet a aussi été rejetée.

L’initiative, qui demande une modification de la Constitution, a recueilli plus de 20’000 signatures. Pour le comité d’initiative, qui est emmené par l’association Formation Berne, la formation constitue le fondement de la société.