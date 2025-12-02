Le Grand Conseil plafonne les coûts des prestations externes (BE)

Keystone-SDA

Le Grand Conseil bernois a décidé mardi de plafonner les dépenses liées à certaines prestations externes pour l'année à venir. En 2026, le canton ne pourra pas dépenser plus de 50 millions de francs.

1 minute

(Keystone-ATS) Cela concerne par exemple les honoraires pour des consultations externes, les expertises, la planification de projets et les services informatiques, a expliqué Patrick Freudiger (UDC), pour la majorité de la commission de finances.

Non seulement les coûts de ces mandats ont augmenté ces dernières années, mais l’administration cantonale a aussi créé de nouveaux postes. Les dépenses liées à ces services externes doivent donc être limitées. Le montant de 50 millions de francs représente une moyenne des deux dernières années, a-t-il détaillé.

Andrea Rüfenacht (PS) a souligné pour la minorité de la commission qu’une telle restriction aurait un impact significatif sur certains types de travaux.

«Les services externes sont importants, mais ils ont connu ces derniers temps une croissance disproportionnée», lui a répondu Sibylle Plüss-Zürcher (PLR).

La directrice des Finances Astrid Bärtschi (Le Centre) s’est opposée à la proposition. En cas d’acceptation, «des projets importants pourraient être ralentis, ou même interrompus», a-t-elle argumenté.

Elle n’a pas été suivie par le Grand Conseil qui a décidé, par 95 voix contre 55 et 3 abstentions, de plafonner les dépenses liées à certaines prestations externes. Ce poste a été réduit de 12% dans la planification financière 2027 à 2029.