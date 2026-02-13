Le Groupe de coordination cantonal Blatten 2030 prend forme

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat valaisan a adopté le règlement d'organisation et de fonctionnement du Groupe de coordination cantonal Blatten 2030. Sa composition a également été décidée, la présidence ayant été confiée au conseiller d'Etat Franz Ruppen.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Ce groupe est chargé de l’accompagnement et du suivi de la mise en oeuvre de la feuille de route du futur Blatten, ainsi que de la coordination des travaux entre les services concernés de l’administration cantonale, la Commission communale de reconstruction Blatten 2030 et la Confédération», rappelle l’Etat du Valais dans un communiqué vendredi. Le Grand Conseil avait adopté le décret prévoyant la mise en place de cet organe de coordination en décembre dernier.

Sa composition a été définie par le gouvernement, compétent en la matière. Le chef du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (DMTE) Franz Ruppen a été choisi en qualité de président.

De nombreux services de l’Etat du Valais sont impliqués dans le Groupe, dont l’Administration cantonale des finances (ACF) et le Service des dangers naturels (SDANA) notamment. D’autres pourront être sollicités si besoin. Egalement prévus par le décret, trois postes à durée déterminée ont aussi été créés. Un ingénieur chef de projet, un aménagiste et un ingénieur en dangers naturels rejoignent ainsi les services compétences.

La reconstruction avance

Le groupe prend le relais du Groupe stratégique pour la reconstruction du futur Blatten, alors présidé par la cheffe du Département des finances et de l’énergie (DFE) Franziska Biner. «Il était en effet prévu que le dossier change de mains au moment de la phase de reconstruction proprement dite, celle-ci mobilisant principalement les services du DMTE», précisent les autorités.

Au niveau des chantiers, les travaux de la nouvelle route cantonale entre les villages de Wiler et Blatten devraient démarrer ce printemps et s’achever fin 2029. Le nouveau tracé doit être mis à l’enquête publique à la fin du mois.

Par ailleurs, les travaux de planification du téléphérique provisoire entre Wiler et le hameau de Weissenried ont démarré. La date de mise en service, d’abord envisagée pour la fin de l’année 2026, devra être confirmée par le constructeur d’ici fin février.