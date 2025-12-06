Le jackpot de 2,248 millions de francs est tombé au Swiss Loto

Keystone-SDA

Le Swiss Loto a souri à un joueur ou une joueuse, qui a remporté 2,248 millions de francs lors du tirage de samedi. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 14, 19, 22, 24, 35 et 38. Le numéro chance était le 6, le rePLAY le 9 et le Joker le 233804.

(Keystone-ATS) Le bulletin a été validé dans le canton de Fribourg, indique la Loterie Romande. Lors du prochain tirage mercredi, 1,5 million de francs seront en jeu.

