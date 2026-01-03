Le Journal du Jura est désormais imprimé chez Pressor à Delémont

Keystone-SDA

L'édition de samedi Journal du Jura (JdJ) a été imprimé pour la première fois à Delémont vendredi soir. C'est la concrétisation de la cession du quotidien biennois, ainsi que de la radio RJB, à la société Jura Media SA (JMSA), devenue copropriétaire des deux entités avec le groupe BNJ.

(Keystone-ATS) Avant de sortir des presses de Pressor, le JdJ était imprimé d’abord chez Gassmann, son ancien propriétaire à Bienne (BE) jusqu’à tout récemment, puis chez Tamedia à Berne, de 2012 à fin 2025. Dans son éditorial, son rédacteur en chef Dan Steiner décrit un «complet hasard du calendrier» avec le passage au 1er janvier de Moutier dans le canton du Jura.

Et de rappeler que le JdJ s’est retrouvé «plus souvent qu’à son tour placé entre le marteau et l’enclume de la Question jurassienne, après des décennies de lutte entre séparatisme et fidélité à l’Ours» bernois. Plus loin, le successeur de Laurent Kleisl, devenu directeur de la rédaction de la nouvelle télévision régionale Canal B, évoque ce qui change.

Conception à Delémont

Les pages actualité, Suisse et monde, ou encore la météo, en toute fin de journal, sont désormais également réalisées dans la capitale jurassienne, plutôt qu’auprès des confrères du groupe ESH Médias à Neuchâtel ou à Sion. «Pour des raisons de coûts. Et donc de survie», précise Dan Steiner, 38 ans, en poste depuis le 1er novembre.

Avant de passer sous presse, ces pages sont toujours relues à Bienne, qui demeure «le quartier général de notre rédaction», ajoute le rédacteur en chef. Avec le transfert de Moutier, avec ses 7300 habitants, dans le canton du Jura, la région du Grand Chasseral (Jura bernois) compte désormais 39 communes, au lieu de 40, rappelle-t-il.

Ce qui n’empêchera pas le JdJ, à propos de sa région de prédilection et avec sa nouvelle organisation, d’en «décrire les contours, de questionner les autorités, de célébrer ses sportifs et ses artistes, de rencontrer sa population et d’arpenter ses quartiers». Dan Steiner mentionne enfin le mot «solidarité» pour résumer les défis à venir.

Mutation régionale

L’impression du JdJ à Delémont intervient dans un contexte de mutation du paysage médiatique local. Gassmann Media a annoncé en septembre dernier la cession de sa participation de 50% dans Le Journal du Jura et la radio locale RJB à la nouvelle société JMSA, désormais copropriétaire des deux entités avec BNJ.

Concrètement, JMSA codirige désormais le JdJ et RJB (pour Radio Jura bernois) avec le groupe BNJ Media Holding. Leur ambition, avaient-ils fait savoir en septembre à l’annonce de la transaction, vise à «faire grandir le journal, en garantissant une édition papier de qualité, tout en accélérant le développement numérique».