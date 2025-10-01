La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le Jura renforce son soutien aux jeunes en souffrance psychique

Keystone-SDA

Face à l’augmentation des situations de détresse psychique chez les jeunes, le Centre Médico-Psychologique (CMP) déploie deux nouveaux dispositifs complémentaires dans le canton du Jura. Il s'agit de l’Equipe Mobile Adolescents (EMA) et de l’unité Entr’actes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’objectif consiste à aller à la rencontre des jeunes en difficulté, de prévenir les ruptures de parcours et d’offrir des solutions d’accompagnement adaptées, a fait savoir mercredi la Chancellerie d’Etat. Destinée aux jeunes de 12 à 18 ans, l’EMA intervient au plus près de la personne et de son environnement.

L’équipe pluridisciplinaire, composée de pédopsychiatre, psychologue, infirmier, éducateur, secrétaire et responsable administrative, assure le repérage et l’évaluation globale des troubles, un projet de soins individualisé, un soutien pour les jeunes et leur environnement et la collaboration entre partenaires.

Entr’actes, pour les 16-25 ans, doit accueillir pour sa part des adolescents et des jeunes adultes confrontés à des troubles psychiques sévères et exclus des dispositifs traditionnels. Avec cinq places d’hébergement (sept courant 2026), l’unité propose notamment un accompagnement éducatif et thérapeutique intensif.

