Le Lausannois Lorenzo Viotti signe avec l’Opéra de Zurich pour 2028

Keystone-SDA

Lorenzo Viotti sera le nouveau directeur musical de l'Opéra de Zurich. Le jeune chef d'orchestre lausannois a signé un contrat de deux ans et succède à ce poste à Gianandrea Noseda.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Lorenzo Viotti a été nommé nouveau directeur musical de l’Opéra de Zurich pour les saisons 2028/2029 et 2029/2030, précise lundi l’institution dans un communiqué. La durée initiale du contrat est fixée à deux ans et s’aligne sur le mandat actuel de l’intendant Matthias Schulz.

Le chef d’orchestre suisse n’est pas un inconnu à Zurich, où il a notamment dirigé «Werther» en 2018. Actuellement, il peut être entendu au pupitre de l’orchestre de l’Opéra de Zurich avec la nouvelle production de l’opérette de Strauss «Die Fledermaus» (la Chauve-Souris).

Matthias Schulz se félicite de l’arrivée de «l’une des voix les plus influentes de sa génération à l’international». Le Lausannois a notamment dirigé des productions à Milan, Paris et Dresde et sera à l’affiche de scènes mondiales cette saison. A partir de 2026/27, il deviendra également directeur musical de l’Orchestre symphonique de Tokyo.

Né en 1990 à Lausanne au sein d’une famille de musiciens franco-italiens, Lorenzo Viotti a d’abord étudié le piano, le chant et la percussion à Lyon avant de suivre une formation de chef d’orchestre à Vienne et à Weimar. En 2017, il a été distingué comme «Nouveau venu de l’année» aux International Opera Awards.

Le futur directeur musical de l’Opéra de Zurich succèdera à l’Italien Gianandrea Noseda, qui occupe ce poste depuis août 2021. Pour la suite de son mandat, ce dernier évoque des projets ambitieux, y compris de nouvelles productions et grandes tournées qui seront annoncées dans les semaines à venir.

