Le Martin-pêcheur élu oiseau de l’année 2026

Keystone-SDA

Le martin-pêcheur a été élu oiseau de l'année 2026. Plus de 18'000 personnes ont voté plébiscité cet oiseau, parmi les plus beaux et les plus populaires de Suisse, indique BirdLife mardi dans un communiqué.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le cincle plongeur arrive en deuxième place du sondage mené auprès de la population. Viennent ensuite la bergeronnette des ruisseaux, le petit gravelot et l’hirondelle de rivage.

Le martin-pêcheur, qui vit près des eaux, est rare en Suisse. Il figure sur la liste rouge des espèces menacées d’extinction. On compte actuellement entre 400 et 500 couples nicheurs. BirdLife insiste sur l’importance de préserver ou de recréer des milieux naturels adaptés pour cette espèce.

