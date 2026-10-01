Le moral des industriels au beau fixe en septembre

Keystone-SDA

Partager

L'activité industrielle est restée vigoureuse en septembre, demeurant nettement au-dessus de son seuil de croissance pour le septième mois consécutif. Le secteur des services s'est lui aussi maintenu à un niveau élevé.

2 minutes

(Keystone-ATS) Au cours du mois sous revue, l’indice des directeurs d’achat (PMI) a reculé de 1,8 point à 55,3 points, se maintenant toutefois nettement au-dessus du seuil de croissance fixé à 50 points, ont indiqué mardi la banque UBS et l’association Procure.ch dans leur relevé mensuel.

Ce repli s’explique par le recul des composantes «production» (-3,9 points à 55,9) et «délais de livraison des fournisseurs» (-3,1 à 63,9) qui signale d’éventuels goulets d’étranglement dans l’approvisionnement.

Le sous-indice emploi (-2,0 à 48,4 points) est, lui, repassé sous le seuil des 50 points. Les carnets de commandes sont restés stables (57 points).

Les prix d’achat (+0,7 à 70 points) ont vraisemblablement augmenté. Les répondants ont signalé une hausse des prix des composants électroniques et des matières premières, l’attribuant une nouvelle fois à la situation géopolitique au Moyen-Orient et à l’essor de l’IA.

Du côté des services, l’indice PMI s’est hissé de 58,3 à 59,8 points. Les sous-indices reflétant l’activité commerciale et les nouvelles commandes se sont améliorés, tandis que celui des carnets de commandes est resté au même niveau que le mois précédent.

La composante emploi (+2,2 à 52,5 points) se situe quant à elle désormais à son plus haut niveau depuis avril 2025.

En revanche, prix d’achat et prix de vente ont nettement augmenté, indiquant une possible accentuation des pressions inflationnistes dans le secteur des services, est-il souligné.

Les plus appréciés Les plus discutés