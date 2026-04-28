Le National refuse de baisser les heures des infirmiers

Keystone-SDA

Pas question d'alléger les horaires des infirmiers et infirmières. Le National a refusé mardi de faire passer la durée maximale de leur semaine de travail de 50 à 45 heures. Il a rejeté plusieurs autres assouplissements voulus par le gouvernement.

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(Keystone-ATS) Les députés ont suivi leur commission, contre l’avis de la gauche et du PVL. Le passage de 50 à 45h est une mesure centrale pour la santé du personnel soignant et n’entraînerait pas de coûts supplémentaires importants, a déclaré la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider. En vain.

Le National a également serré la vis sur la durée normale d’une semaine de travail. Elle doit être de maximum 42 heures. Le Conseil fédéral voulait la fixer dans une tranche de 40 à 42 heures. Et la gauche tablait elle sur 38 heures.

Ces propositions ont été balayées. De telles mesures nécessiteraient d’engager des milliers de personnes en plus et coûteraient cher, a argué Rémy Wyssmann (UDC/SO). Les débats se poursuivent.