Le nombre d’entreprises culturelles atteint un record en Suisse

Keystone-SDA

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Jamais auparavant la Suisse n'avait compté autant d'entreprises culturelles qu'en 2024. Ces dernières années, le secteur de la culture a même connu une croissance plus forte que l'économie dans son ensemble. Malgré cela, le nombre total de salariés a diminué.

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(Keystone-ATS) L’Office fédéral de la statistique (OFS) a recensé au total 69’441 entreprises culturelles en 2024, a-t-il indiqué vendredi dans un communiqué. Il s’agit d’un nouveau record : depuis 2011, le nombre d’entreprises dans ce secteur a augmenté de 27%. Dans le même temps, l’économie dans son ensemble a enregistré une croissance de 16% du nombre d’entreprises.

La part des entreprises culturelles parmi l’ensemble des entreprises en Suisse est ainsi passée de 9,8% en 2011 à 10,7% en 2024. Cette évolution a toutefois varié selon les secteurs : avec une hausse de plus de 6% chacun, la croissance a été particulièrement forte entre 2023 et 2024 dans les secteurs créatifs de l’audiovisuel et du multimédia, ainsi que dans le domaine de la publicité.

Le patrimoine culturel et les arts du spectacle ont également enregistré une hausse du nombre d’entreprises de plus de 3%, dévoile l’OFS. En revanche, le nombre d’entreprises a reculé dans l’artisanat d’art et, de manière particulièrement marquée, dans le secteur du livre et de la presse, où l’on a dénombré 3,1% d’entreprises en moins. Ce dernier secteur comptait même, en 2024, 12,3% d’entreprises en moins qu’avant la pandémie, en 2019.

Des entreprises plus petites

Contrairement à la croissance du nombre d’entreprises, le nombre de salariés dans le secteur culturel a quant à lui diminué : avec 241’025 salariés, on a enregistré en 2024, pour la première fois depuis quatre ans, une baisse d’environ 1% par rapport à l’année précédente. La part du secteur culturel dans l’emploi total en Suisse ne cesse d’ailleurs de diminuer depuis des années. Alors qu’elle représentait encore 4,7 % de l’ensemble des salariés en 2011, ce chiffre est tombé à 4,2 % en 2024.

Selon l’OFS, la baisse des effectifs, conjuguée à une augmentation du nombre d’entreprises, entraîne un rétrécissement constant de la taille des entreprises culturelles. Alors qu’une telle société employait en moyenne 4,1 personnes en 2011, ce chiffre n’était plus que de 3,5 en 2024. On observe une tendance similaire pour les postes à temps plein, dont le nombre par entreprise est passé de 2,9 à 2,3 au cours de la même période. Dans l’ensemble de l’économie, ces chiffres sont restés globalement stables, note l’OFS.