Le nouveau dossier patient informatisé (DPI) prêt à démarrer

Keystone-SDA

Dans le canton de Vaud, le renouvellement du dossier patient informatisé (DPI) est sur le point de démarrer. Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil quatre décrets portant sur le financement et la gouvernance des travaux d'implémentation. L'investissement total se monte à environ 207 millions de francs.

4 minutes

(Keystone-ATS) «Ce projet majeur, porté conjointement par le CHUV et onze établissements de la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV), marque une étape décisive dans la modernisation du système de santé cantonal et s’inscrit dans le programme de législature», indique jeudi le gouvernement dans ses décisions hebdomadaires.

«Il s’agit aussi plus largement d’agir sur la maîtrise de l’évolution des coûts, et en particulier de soutenir la transition numérique des hôpitaux reconnus d’intérêt public par l’acquisition d’un nouvel outil permettant une meilleure organisation du travail», écrit le Conseil d’Etat.

Remplacement indispensable

Les dossiers informatisés des patients (DPI) constituent le coeur de l’activité des établissements hospitaliers, rappelle-t-il. Ils structurent l’organisation du travail de l’ensemble des professionnels de la santé qui prennent en charge les patients tout au long de leur parcours de soins. Or, le système actuel arrive en fin de vie, rendant son remplacement indispensable, selon le Canton.

Lancé en 2024, le projet «DPI VD» vise à construire un socle informatique commun entre les hôpitaux reconnus d’intérêt public, permettant l’intégration et la continuité des soins, avec une possible extension future à d’autres acteurs de la santé vaudoise.

Ce projet offre aussi l’opportunité d’harmoniser les pratiques entre les différents acteurs hospitaliers du canton en s’appuyant au maximum sur les bonnes pratiques et d’éviter que chaque établissement ne traite les données de manière isolée, rendant leur partage ultérieur impossible.

Recours à l’appel d’offres

Au terme d’un appel d’offres et de la procédure complète d’adjudication, qui a abouti le 20 novembre 2025, le choix s’est porté sur la solution du groupe américain Epic Systems Corporation. L’appel d’offres du CHUV et de la FHVi avait fait l’objet de recours de la société genevoise Kheops, qui estimait que les critères d’attribution favorisaient Epic. Le Tribunal fédéral a toutefois rejeté ces recours, le dernier définitivement le 5 novembre.

L’investissement total s’élève à quelque 207 millions de francs. Il inclut l’acquisition des licences et les services externes auprès du fournisseur, mais également la mise en place de l’infrastructure technique et les renforts en personnel nécessaires pour l’implémentation du projet, détaille le gouvernement.

Celui-ci soumet ainsi au parlement un crédit d’investissement pour le CHUV de 104,5 millions de francs, une garantie de l’Etat de 53,1 millions de francs en faveur des onze établissements de la FHV concernés, ainsi qu’un crédit d’investissement de 50 millions de francs pour contribuer au financement de la mise en oeuvre du projet.

A ne pas confondre avec le DES, ex-DEP

«Il permettra par exemple de garantir la qualité et la sécurité des prises en charge, d’offrir aux patients des parcours de soins coordonnés et d’alléger la pénibilité du travail des professionnels de la santé. Il favorisera également l’alignement des pratiques entre établissements et permettra de bénéficier des progrès technologiques sur le plan clinique, notamment en matière d’aide à la décision et d’intelligence artificielle», explique le Canton.

Une fois l’outil implémenté, le Conseil d’Etat compte également sur une meilleure efficience. «Ces bénéfices proviendront entre autres d’un gain de temps pour les professionnels de santé, d’une diminution des ressaisies, d’un accès facilité à l’information et d’une diminution des examens et traitements réalisés en doublon grâce au partage des données», relève-t-il.

A noter qu’il ne faut pas confondre le DPI avec le dossier électronique du patient (DEP), récemment abandonné au niveau fédéral et qui sera remplacé par un nouveau dossier électronique de santé (DES), moins complexe. Le DES est un recueil de documents personnels.