Le pape Léon XIV révèle ses quatre films préférés

"La vie est belle" ou encore "La mélodie du bonheur": le pape Léon XIV a révélé ses quatre films préférés avant une audience samedi au Vatican avec des célébrités d'Hollywood et des réalisateurs oscarisés.

(Keystone-ATS) Dans une vidéo publiée par le Vatican, le premier pape américain cite le classique de Frank Capra «It’s a Wonderful Life» (1946), avec James Stewart, où un ange est envoyé du ciel pour aider un père de famille désespéré.

Le souverain pontife, né à Chicago, évoque aussi la comédie musicale «La Mélodie du bonheur» (1965) de Robert Wise avec Julie Andrews, le drame familial «Des gens comme les autres» (1980) de Robert Redford et «La vie est belle» (1997) de Roberto Benigni, comédie dramatique se déroulant en Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Le Vatican a précisé que Léon XIV avait choisi «les films qui lui tiennent le plus à coeur».

Dans le cadre de l’Année sainte de l’Eglise catholique, le pape recevra samedi au palais apostolique du Vatican des stars du monde du cinéma dont Monica Bellucci, Cate Blanchett, Chris Pine et Viggo Mortensen. Des réalisateurs tels que Spike Lee, Gus Van Sant, Judd Apatow, George Miller et Stéphane Brizé sont également attendus.

Robert Francis Prevost, 70 ans, souhaite «approfondir le dialogue avec le monde du cinéma (…) en explorant les possibilités que la créativité artistique offre à la mission de l’Eglise et à la promotion des valeurs humaines», a expliqué le Vatican.