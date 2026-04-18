Le pape regrette que ses discours en Afrique soient mal interprétés

Keystone-SDA

En pleine tournée africaine, le pape Léon XIV a regretté samedi que ses discours sur place soient interprétés comme une réponse aux critiques du président américain Donald Trump. Le souverain pontife a assuré que "débattre de nouveau" n'était "pas dans son intéret".

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(Keystone-ATS) «Le discours que j’ai fait à la prière pour la paix il y a deux jours (dans le nord-ouest du Cameroun, ndlr) a été écrit il y a deux semaines, bien avant» les critiques du président américain, a déclaré Léon XIV aux journalistes à bord du vol entre le Cameroun et l’Angola.

«Et pourtant, il a été perçu comme si j’essayais de débattre de nouveau avec le président, ce qui n’est pas du tout dans mon intérêt», a ajouté le pape américain, en référence à un discours dans lequel il avait pourfendu la «poignée de tyrans» qui «ravagent le monde», interprété par une partie de la presse, notamment américaine, comme une allusion à Donald Trump.