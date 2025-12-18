Le parlement contre une indemnisation des sinistrés de Sous-Géronde

Keystone-SDA

La question de l’indemnisation des sinistrés du quartier de Sous-Géronde à Sierre touché par les intempéries de l'été 2024 a divisé le Grand Conseil, jeudi, lors du traitement du budget du Département des finances et de l'énergie. Le Parti socialiste a proposé que les personnes non-indemnisées ou qui l’ont été faiblement puissent bénéficier d’une aide de l'Etat du Valais. Le plénum a refusé.

3 minutes

(Keystone-ATS) Le PS a estimé que ces deux catégories de personnes devaient pouvoir bénéficier d’une manne de l’Etat du Valais. Une proposition en ce sens, à hauteur de 5 millions de francs n’a cependant pas convaincu la majorité de droite, se refusant à créer un précédent par souci d’équité.

«Notre groupe est fâché par la gestion des inondations de juillet 2024 par le Conseil d’Etat qui s’est caché derrière le principe de subsidiarité», a rappelé Sarah Constantin (PS). «Nous devons soutenir ces citoyens. A Sous-Géronde, plus d’une centaine d’habitants ou perdu leur logement.» Au vote, la proposition socialiste a été largement minorisée (32 oui, 92 non, 4 abstentions).

Pas de prélèvement dans la réserve

Par contre, la proposition de suppression de l’un des EPT d’ingénieur-système en faveur du service cantonal de l’informatique, car non-autofinancé selon les critères de la commission des finances (COFI), a été acceptée. Ce vote améliore ainsi les finances cantonales de 136’’000 francs.

La COFI a également été suivie lorsqu’elle a proposé de prélever sur le budget ordinaire et non au sein de la réserve de politique budgétaire, 700’000 francs pour la création d’un fond immobilier cantonal santé. L’UDC du Valais romand n’a pas été suivi dans sa volonté de purement et simplement supprimer l’analyse liée à la création de ce fonds.

Propositions écologistes refusées

Les appels à projets visant à soutenir les mesures communales d’adaptation aux changements climatiques doivent bénéficier de 200’000 francs supplémentaires: l’idée était défendue par les Vert-e-s. En vain.

Les écologistes ont également proposé, avec une réussite identique, la mise sur pied d’un programme de décarbonation des entreprises afin de soutenir les PME dans la mise en oeuvre de mesures liées à la durabilité pour un montant de 500’000 francs.

Sondage prévu pour 2029

Enfin, les Verts ont également défendu l’idée de créer trois postes supplémentaires de taxateurs au sein du service des contributions. Là oui, sans résultat tangible.

La commission des institutions et de la famille (IF) a en outre proposé que le prochain sondage sur la satisfaction générale du personnel de l’administration cantonale soit agendé en 2029, soit 5 ans après sa dernière version.