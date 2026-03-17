Le Parlement rejette l’initiative sur l’alimentation

Keystone-SDA

Après le National, le Conseil des Etats a balayé tacitement mardi l'initiative sur l'alimentation, jugée trop extrême. Elle demande de prendre davantage de mesures pour assurer la sécurité alimentaire du pays.

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(Keystone-ATS) L’initiative populaire, déposée par un comité citoyen, demande notamment d’adapter la politique agricole afin d’encourager la production et la consommation de denrées alimentaires végétales plutôt qu’animales.

Le texte veut aussi augmenter le degré d’autosuffisance de la Suisse, pour le faire passer de 46% à au moins 70%, préserver les ressources en eau souterraine et promouvoir une agriculture et un secteur agroalimentaire durables. Ces exigences doivent être atteintes dans un délai de dix ans.

Atteindre un taux de 70% dans un tel délai n’est pas réaliste, a relevé Peter Hegglin (Centre/ZG) pour la commission. Et d’ajouter que certaines demandes de l’initiative ont été intégrées dans les travaux relatifs à la politique agricole 2030+.

Le Conseil fédéral est aussi opposé au texte.