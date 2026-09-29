Le Pentagone choisit Boeing pour fabriquer l’avion de l’US Navy

Keystone-SDA

Partager

Le ministère américain de la défense a annoncé mardi avoir sélectionné le constructeur aéronautique Boeing pour fabriquer l'avion de combat de nouvelle génération de la marine des États-Unis. Le contrat est évalué à plus de 20 milliards de dollars.

2 minutes

(Keystone-ATS) Selon un communiqué du Pentagone, l’avion de combat baptisé à ce stade F/A-XX a vocation à remplacer les F/A-18E Super Hornet et les EA-18G Growler – des avions militaires fabriqués par Boeing – dans le courant de la décennie 2030, et à opérer aux côtés du F-35C.

«C’est un honneur d’avoir été sélectionné pour produire la première plateforme de sixième génération de la Navy», a relevé Steve Parker, président de la branche défense, espace et sécurité de Boeing (BDS), cité dans un communiqué distinct.

L’avionneur précise que cet avion de combat «va révolutionner les avancées dans l’architecture des systèmes de mission en milieu ouvert, les systèmes de mission avancés et les capacités opérationnelles».

F-47

Le constructeur américain avait déjà été sélectionné en mars 2025 pour l’avion de nouvelle génération de l’armée de l’air américaine: le F-47, nommé ainsi en hommage à Donald Trump qui est actuellement le 47e président des États-Unis d’Amérique.

«Réaliser deux avions de combat avancés en parallèle a toujours été notre projet et nous avons investi en fonction de cela. Nous sommes prêts et capables de construire de multiples avions de combat de plusieurs programmes de manière concomitante», a affirmé M. Parker.

Boeing construit actuellement un site de production sécurisé, qualifié de plus vaste aux États-Unis, à St. Louis, dans le Missouri.

Le groupe de défense américain Northrop Grumman, qui était en lice face à Boeing pour ce contrat avec l’US Navy, a affirmé avoir «proposé un avion de combat de sixième génération à forte capacité de protection et avec [une plateforme] numérique avancée». «Nous avons hâte de recevoir des informations supplémentaires concernant leur sélection», a ajouté l’entreprise.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la bourse de New York, l’action Boeing progressait de 2,21% et celle de Northrop Grumman perdait 3,69%.

Les plus appréciés Les plus discutés