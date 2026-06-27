La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Le PLR veut construire la Suisse de demain

Keystone-SDA

Lors de l'assemblée des délégués samedi à Soleure, la direction conjointe du PLR Suisse a exigé des réponses plutôt que des slogans. Le PLR est le parti des solutions, a déclaré la coprésidente Susanne Vincenz-Stauffacher.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Nous voulons ni plus ni moins que créer les conditions nécessaires pour construire la Suisse de demain», a-t-elle souligné lors de son discours bilingue prononcé à la Rythalle de Soleure. Les obstacles à la prospérité en Suisse sont partout de la gauche à la droite, a ajouté la conseillère nationale.

Le coprésident et conseiller aux Etats Benjamin Mühlemann a abondé dans ce sens, les propositions du PLR sont sur la table depuis longtemps: une meilleure utilisation de la main-d’œuvre qualifiée nationale, moins de bureaucratie ou encore une numérisation plus efficace. Ce qui manque, c’est «la volonté politique de mettre enfin en œuvre ces mesures».

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision