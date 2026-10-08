Le porte-avions Abraham Lincoln de retour aux Etats-Unis

Keystone-SDA

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Le porte-avions américain Abraham Lincoln, qui rentre de plusieurs mois de déploiement au Moyen-Orient marqué par des conditions de vie difficiles, est arrivé jeudi à son port d'attache de San Diego, en Californie, a constaté un journaliste de l'AFP.

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(Keystone-ATS) Les familles des militaires se sont rassemblées le long des quais pour accueillir leurs proches, qu’elles n’avaient pas vus depuis près d’un an.

«Je suis impatiente. Je suis nerveuse», a confié à l’AFP Alba Solano, qui brûle de retrouver son conjoint et a amené avec elle leur fille, qui «attend ce moment depuis longtemps».

Le navire à propulsion nucléaire avait quitté sa base en novembre 2025 pour une mission en mer de Chine méridionale et a été redirigé vers le Moyen-Orient avant que les États-Unis et Israël ne lancent le 28 février la guerre contre l’Iran. Il est resté en mer jusqu’à son escale dans un port thaïlandais début septembre.

Ce déploiement prolongé a lourdement pesé sur l’équipage. En août, des familles de soldats et plusieurs élus avaient alerté sur les conditions à bord, faisant notamment état de tentatives de suicide et de pénuries alimentaires.

Soulagement pour les familles

Le mois dernier, l’administration Trump a reconnu, dans une lettre adressée à un élu, qu’il y avait eu huit tentatives de suicide parmi les militaires faisant partie du groupe aéronaval de l’USS Lincoln. Aucun d’entre eux n’est décédé.

Le retour au bercail du navire est un soulagement pour les familles, qui n’arrivaient à communiquer que difficilement avec les soldats à bord.

Alba Solano raconte ainsi avoir eu des nouvelles de son compagnon «par e-mail». «On arrivait à s’échanger des SMS de temps en temps», a-t-elle ajouté. «Les appels téléphoniques, c’était horrible. Ça ne marchait jamais. Il nous entendait, mais on ne l’entendait pas.»

Face à la polémique, Donald Trump a d’abord nié le fait que des soldats aient tenté de se suicider à bord. Le ministre de la Défense Pete Hegseth avait lui estimé que la situation avait été «caricaturée».

Mais dans un courrier adressé en août par le ministre de la Marine par intérim Hung Cao, en réponse aux questions formulées par la sénatrice démocrate Kirsten Gillibrand, l’administration a reconnu huit tentatives de suicide.

Cette lettre admet également que les possibilités limitées de ravitaillement pendant les combats ont conduit à une réduction passagère du «nombre de plats principaux proposés» pour les milliers de membres d’équipage, qui sont passés de «deux à un pendant une courte période».

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