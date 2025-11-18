La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le prince héritier saoudien reçu par Trump à la Maison Blanche

Keystone-SDA

Donald Trump a reçu mardi le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane avec tous les honneurs protocolaires, pour sa première visite à Washington depuis l'assassinat en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le président américain et le dirigeant de facto du royaume saoudien ont prévu de signer des accords économiques et militaires, en plus d’évoquer la question très sensible d’une reconnaissance d’Israël par l’Arabie saoudite.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

