Le projet de fusion entre Martigny et Vernayaz sur le bon chemin

Keystone-SDA

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Le Conseil général de Martigny s'est prononcé mardi soir en faveur du projet de fusion avec la commune de Vernayaz. La population des deux localités se prononcera sur la question le 28 février prochain, en vue d'une fusion au 1er janvier 2029.

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(Keystone-ATS) «Après le soutien unanime du Conseil municipal, le Conseil général s’est à son tour prononcé à l’unanimité en faveur du projet de fusion. Ce vote traduit un soutien clair au sein des autorités martigneraines. La parole appartient désormais aux citoyens des deux communes, qui auront le dernier mot», a résumé Anne-Laure Couchepin Vouilloz, présidente de la Ville de Martigny.

Des atouts complémentaires

La demande d’étudier un rapprochement est venue du conseil municipal de Vernayaz. Par la suite, la Ville de Martigny s’est déclarée ouverte à la démarche. Les deux communes ont ensuite confié une étude indépendante à un mandataire externe.

Après plus d’une année de travaux menés avec un comité de pilotage réunissant notamment des membres des deux exécutifs, une étude de faisabilité et une étude opérationnelle ont permis d’analyser les conséquences institutionnelles, administratives, financières et pratiques du projet. Elles concluent en substance que la fusion est réalisable et que les atouts de Martigny et de Vernayaz sont complémentaires.

Plus de 24’000 habitants

Si les populations acceptent le projet, la nouvelle commune de Martigny comptera plus de 24’000 habitants. Elle conservera une municipalité à neuf membres et un Conseil général de 60 membres, selon le modèle actuel de Martigny. Les prestations communales seront maintenues, les règlements seront harmonisés progressivement et les investissements déjà votés se poursuivront. Vernayaz conservera son code postal (1904).

En cas de fusion, les écoles primaires et les parcours scolaires actuels seront conservés. La participation à l’association du cycle d’orientation de Saint-Maurice sera maintenue au minimum durant deux législatures pour Vernayaz. Les EMS des deux communes continueront de fonctionner comme aujourd’hui.

Avenir des bourgeoisies

Si elle voit le jour, la nouvelle commune appliquera le coefficient d’impôt de Martigny, soit 1,10, contre 1,20 actuellement à Vernayaz, avec une indexation à 166 %. Cette harmonisation apportera un léger allègement aux contribuables planains. L’aide cantonale à la fusion s’élèverait à 1’792’800 francs.

Les bourgeoisies de Martigny et de Vernayaz pourront choisir de s’unir ou de rester séparées. Leur décision n’aura pas d’influence sur l’avenir des communes politiques et vice-versa.