Le projet de voie verte cyclable du littoral neuchâtelois avance

Keystone-SDA

La Région Neuchâtel Littoral poursuit ses réflexions concernant sa future voie verte express cyclable "La Littorale". Ce nouveau corridor transversal de mobilité douce de 48 kilomètres est appelé à s’étendre le long du littoral neuchâtelois d'ici à 2040.

(Keystone-ATS) Le projet constitue une «première» pour la région, ont indiqué jeudi les partenaires. «Bien plus qu’un simple aménagement dédié à la mobilité active, La Littorale ambitionne de renforcer l’intermodalité, en assurant des liaisons directes entre les gares et les principaux pôles de développement», précise le communiqué.

Le corridor veut créer une continuité territoriale via un axe «structurant» et compléter le réseau avec une dorsale suivant le plus souvent la voie ferrée. «Il s’agit d’un des projets les plus emblématiques de la Région Neuchâtel Littoral», a relevé Thierry Pittet, conseiller communal à La Grande Béroche et président de région.

Déclivités réduites

L’idée consiste à relier «toutes les localités de manière durable et sécurisée». Pour mémoire, la Région Neuchâtel Littoral rassemble les 100’000 habitants des 10 communes de La Grande Béroche, Cortaillod, Boudry, Milvignes, Neuchâtel, Laténa, Cornaux, Cressier, Le Landeron et Rochefort, soit 55% de la population cantonale.

L’infrastructure a en outre été pensée pour réduire les déclivités grâce à des aménagements spécifiques, en garantissant une accessibilité optimale, y compris pour les piétons. L’axe projeté s’inscrit dans le cadre de la politique d’agglomération et de la stratégie cantonale de mobilité cyclable du Conseil d’Etat neuchâtelois.