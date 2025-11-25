La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le salaire médian suisse s’est élevé à 7024 francs par mois en 2024

Le salaire médian en Suisse passera à 7024 CHF par mois en 2024
Le salaire médian en Suisse passera à 7024 CHF par mois en 2024 Keystone-SDA

Les salaires suisses ont évolué de manière stable en 2024, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le salaire médian s'est élevé à 7024 francs brut par mois pour un plein temps, contre 6788 francs en 2022.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les salaires ont pu rebondir en 2024 après une chute en 2022 et 2023 suite à l’inflation et aux différentes crises mondiales, a indiqué l’OFS mardi devant la presse.

L’OFS note toutefois des différences importantes de salaires selon les branches. Ils sont clairement supérieurs dans les secteurs à forte valeur ajoutée alors qu’ils restent bas dans le commerce de détail, la restauration/hôtellerie et les services personnels.

L’inégalité salariale entre femmes et hommes se réduit, selon les chiffres de l’OFS. Elle s’élève à 8,4% en 2024 contre 9,5% en 2022. Des grandes différences persistent toutefois dans l’octroi des bonus. En moyenne par année, les hommes ont reçu 15’000 francs annuels de bonus contre moins de 7500 francs pour les femmes.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision